Agenten vrezen voor hun leven bij achtervolging van wegpiraat

Agenten vreesden voor hun leven bij de achtervolging van een wegpiraat, die eindigde op de A58 bij Breda. De dader reed verschillende keren met opzet tegen politieauto's aan. "Ik walg van mezelf", zegt de Belgische bestuurder Mohamed M. bij de rechtszaak. De officier van justitie wil dat hij zestien maanden de cel in gaat.

De man uit Antwerpen wordt verdacht van poging tot doodslag op vier agenten uit de provincie Utrecht. De agenten hebben aangifte gedaan tegen de man. Ze probeerden hem in april in Abcoude bij Amsterdam aan te houden na een melding over slingerend rijgedrag. De bestuurder ging ervandoor met snelheden tussen de 160 en 190 kilometer per uur.

Bij de achtervolging die volgde. zou M. ook andere weggebruikers hebben afgesneden. Zij moesten uitwijken. Ook zou op de snelweg meerdere keren hebben afgeremd tot 30 kilometer per uur, waardoor de agenten ook plots op de rem moesten.

Dashcam

Er zijn dashcambeelden van de pogingen om M. te laten stoppen. Die werden tijdens de zitting getoond. Daarop was onder meer te zien hoe een van de politieauto's geraakt wordt en vervolgens de vangrail raakt. Ook was te horen hoe een agent roept: "Dit is leip!" en "Wooow!"

M. zei daarover: "Op dat moment dacht ik niet na over de agenten. Ik bied mijn verontschuldiging aan, ik ben er zelf overstuur van." Wel ontkent hij dat hij de auto's heeft geramd. "Rammen is een grote term voor mij. Ik wilde juist een aanrijding voorkomen."

Bijten en spugen

De politie reed M. uiteindelijk klem op de A58 bij Breda. Hij reed de berm in en probeerde nog te voet te vluchten. Op de opnamen van de arrestatie was gevloek te horen. Volgens de agenten kwam de bestuurder verward over en zou hij hebben gebeten en gespuugd.

De verdachte had een alcoholpromillage van 0,84 in zijn bloed. Ook zou hij al een paar dagen zijn antidepressiva niet hebben genomen voor zijn angststoornis. Volgens zijn advocaat heeft M. een stoornis waardoor hij het risico van zijn gedrag niet kan inschatten. Ook stelde hij dat M. veel dronk doordat zijn jongere broer is overleden door een verkeersongeluk.

De officier van justitie eiste ook nog acht maanden voorwaardelijke celstraf, om te voorkomen dat de wegpiraat opnieuw in de fout gaat. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

