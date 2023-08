112-nieuws: ongeluk op A50 • fietser gewond na zware crash

15.30

Op de snelwegen in Brabant is het vandaag al vroeg druk. Vooral richting de noordgrens van onze provincie staan files of rijdt het verkeer traag. Mogelijk komt dat doordat in het midden van het land de zomervakantie bijna is afgelopen. Ook zijn delen van een aantal snelwegen afgesloten.

De snelweg A29 is dicht vanwege werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel. Dit leidt tot vertraging in het westen van de provincie richting Dordrecht op de A16 en A17. Tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder stond tegen half vier een file van 10 kilometer wat een extra reistijd van ongeveer een uur betekende. Op de A27 was het aanschuiven tussen Oosterhout-Oost en Hank, in de richting van Gorinchem. Hier was de vertraging toen drie kwartier.