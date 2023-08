Lange carrière als wielerspeaker eindigt voor Kees Maas in zijn Etten-Leur

Van de Tour de France tot de Giro en van de Vuelta tot de Draai van de Kaai: de stem van Kees Maas (77) was bij zo'n beetje elke finishlijn te horen. De wielerspeaker neemt zondag afscheid op de plek waar hij geboren en getogen is, tijdens de Ronde van Etten-Leur.

In al die jaren bouwde Kees een bijzondere band op met de renners. "Ik heb een geweldige band met de oude wielerhelden," vertelt hij trots. "Miguel Indurain, vijfvoudig winnaar van de Tour de France, fietste in Roosendaal het hele peloton aan flarden. Na afloop zei hij gracias. Dat was echt geweldig!'"

Een jaar later kwamen de twee elkaar weer tegen bij de Amstel Gold Race in Maastricht. "Mart Smeets en ik presenteerden de renners. Toen Indurain het podium op kwam, liep hij met een grote boog om Mart Smeets heen een begroette me met ma amigo! Dat voelde lekker ja," zegt de grijnzende wielerspeaker.

Nog een mooi verhaal: "Jan Raas kwam langs op de verjaardag van mijn schoonmoeder. Dat had ik hem gevraagd. Ze had een appeltaart gebakken en heel de familie was er. Direct na de Acht van Chaam belde hij bij mijn schoonmoeder aan. Ze is er drie weken door van slag geweest," vertelt hij lachend.

In 2019 zwaaide Kees al af als speaker op het hoogste niveau. In Ahoy werd hij tijdens het baanwielerevenement Wooning Zesdaagse toegezongen door Lee Towers. Maar echt stoppen deed hij niet. Met de criteriums wilde hij nog even doorgaan. "En de start van de Vuelta in Breda was toch wel de kers op de taart."