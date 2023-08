De temperatuur stijgt hard, de zon schijnt hard en de muziek is...

Onder zomerse omstandigheden melden zich de eerste festivalgangers van Decibel outdoor (foto: Rochelle Moes). Deze dames hebben er zin (Foto: Rochelle Moes). Op naar 3 dagen hard dance in Hilvarenbeek (Foto: Rochelle Moes). Volgende 1/3 Onder zomerse omstandigheden melden zich de eerste festivalgangers van Decibel outdoor (foto: Rochelle Moes).

De harde kern festivalgangers van Decibel outdoor is vrijdag aangekomen op het festivalterrein in Hilvarenbeek. Alleen de festivalgangers die een kaartje hebben voor alle drie de dagen mogen vrijdag al genieten van de optredens die allemaal vallen onder 'hard dance'. In totaal komen er zo'n 120.000 bezoekers naar Decibel outdoor.

De sfeer zit er goed in onder de bezoekers, ondanks dat ze in de file staan om hun auto te parkeren en vervolgens met al hun spullen naar de ingang moeten lopen. "We gaan een goed weekend tegemoet", zegt een meisje met een Vlaamse tongval. "Met goede muziek", vult een bestuurder in de file haar aan.

"We zijn heir met 35 man en we hebben er zin in."

"Wij zijn heel benieuwd", zegt een stoere dame in de rij met net zulke stoere vriendinnen om haar heen. Peukje achteloos tussen de vingers en armen vol tatoeages. "We komen uit Rotterdam en we houden wel van hardcore, maar we zijn hier nog nooit geweest." Een zwarte golf stuitert op en neer op zijn vering. De bassen zijn buiten de auto goed hoorbaar. Als het raampje opengaat, lijkt er in de wagen een eigen festival plaats te vinden. De handen gaan heftig in hardcore style op en neer. Ze zijn dit weekend in totaal met een groep van 35 man, zegt een van de inzittenden nog net hoorbaar tussen de zware bassen.

"Geen regen houdt ons tegen, maar maandag ben ik niet veel waard."