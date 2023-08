Zes weken zomervakantie te lang? De meningen verschillen

Een tiener die niet uit bed te slepen is, de kleuter die weer een ijsje wil als toetje of je jongste kind dat de hele dag op de tablet zit. Na vier weken zomervakantie is het in veel huishoudens niet meer zo gezellig en tellen ouders af naar het begin van het nieuwe schooljaar. Dat roept de vraag op: is zes weken vrij in de zomer niet een beetje te lang?

Over anderhalve week beginnen de scholen weer. Volgens pedagoog Daniëlle Relouw van Kinderpraktijk Eindhoven is dat na zes weken vakantie een grote overgang voor veel kinderen. “Wanneer de structuur van school wegvalt, zie je dat terug in het gedrag en elk kind uit zich weer anders. Ze kunnen bijvoorbeeld huilerig of boos worden zonder de prikkels en uitdagingen die ze op school wel krijgen.”

Relouw heeft zelf ook twee kinderen en de jongste gaat dit schooljaar naar groep drie. “De eerste twee weken moet ze wennen aan het schoolse systeem, maar er wordt meteen al best veel van ze gevraagd. Tegen de herfstvakantie moet m’n dochter al veel letters kennen. Ik ben al met haar aan het oefenen, maar daar zou je in de zomervakantie eigenlijk niet mee bezig moeten zijn.”

Er zit volgens Relouw wel een groot verschil tussen kinderen die niet op vakantie gaan en kinderen die wel weg gaan. “Als je zes weken thuis zit, krijgen je hersenen best wel een dip. Ontspanning is natuurlijk goed voor ouder en kind, maar je ziet ook dat kinderen zich na een tijdje gaan vervelen. Het zou misschien beter zijn om de zomervakantie korter te maken en wat vaker tussendoor vrij te geven.”

Jasper van der Noordt, meester Jasper voor de kinderen, werkt als leerkracht van groep 6 op basisschool de Klimroos in Roosendaal. In de eerste week van het schooljaar weet hij dat hij extra zijn best moet doen om de kinderen weer in het schoolritme te krijgen. “Ze zitten wat meer te wiebelen op hun stoel en ze zijn sneller afgeleid."

De eerste week focus ik me daarom ook niet op leren. Ik laat ze vertellen over de vakantie en we doen spelletjes om de sfeer in de klas goed te krijgen en elkaar te leren kennen. Kinderen vinden een nieuw schooljaar met een nieuwe juf of meester stiekem best spannend, maar in week twee zie je dat ze wel weer gewend zijn en dat het goed gaat.”

Toch zou meester Jasper de vakantie van zes weken niet willen inkorten. “In Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken hebben ze ook zes weken vakantie. In België zijn de scholen in de zomer twee maanden dicht en in veel andere landen hebben ze zelfs nog langer vakantie. Dan valt zes weken eigenlijk best wel mee.”