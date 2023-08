Zorgen over overnames huisartsenketen Co-Med: 'Commerciële bloedzuigers'

"Huisartsenketen Co-Med bestaat uit commerciële bloedzuigers", reageert Tweede Kamerlid Jimmy Dijk van de SP. De omstreden keten heeft in Brabant al meerdere praktijken overgenomen en heeft daar onlangs twee praktijken in Bergen op Zoom aan toegevoegd. "Dit is gevaarlijk voor patiënten", zegt Kamerlid Dijk. "Praktijken zijn na overname slecht bereikbaar en soms zelfs gewoon gesloten."

De SP is niet de enige partij die zich zorgen maakt over Co-Med. Meerdere partijen riepen de Tweede Kamer op om nieuwe overnames tegen te houden. Voorlopig zonder resultaat dus, gezien de overnames in Bergen op Zoom.

Problemen en klachten

In Brabant leidden eerdere overnames tot problemen en vooral veel klachten. Zo werd in in Breda geklaagd over onbereikbare huisartsen of was er gewoon helemaal niemand aanwezig in de praktijk. In Reusel sloot een praktijk zonder aankondiging van de een op de andere dag. In Waalwijk was een praktijk zomaar ineens een week dicht omdat er geen huisarts was.

Niet alleen in de landelijke politiek zijn er zorgen over de nog steeds uitbreidende huisartsenketen. Ook in de gemeente Bergen op Zoom is vergeefs geprobeerd de overnames door Co-Med tegen te houden.

Pauze

"Het gaat de keten alleen om geld. Ze willen zoveel mogelijk patiënten in hun bestand, want op basis van dit aantal krijgt Co-Med betaald", legt Dijk de commerciële werkwijze uit.

In een reactie op de kritiek zegt Co-Med dat het ‘vaak suggestieve vragen zijn die wij niet kunnen plaatsen’. Het bedrijf benadrukt dat er ook heel veel goed gaat, maar helaas niet alles. Er komen voorlopig geen verdere overnames, omdat ze eerst de interne organisatie op orde willen krijgen.