Vos speelt voor fotograaf met camera van Mignon: 'Een cadeautje'

De mooiste foto's maak je natuurlijk in Brabant, dat weet hobbyfotograaf Mignon van den Wittenboer uit Heeswijk-Dinther ook. Op de dag van de fotografie deelt ze een verhaal over een piepjong vosje dat door de lens van haar camera keek. "Ik heb uren tegen een boom zitten wachten tot er iets gebeurde."

Het was eigenlijk de bedoeling om een heel andere foto te maken, vertelt Mignon van den Wittenboer over haar ontmoeting met het jonge vosje een paar jaar geleden. "Vaak worden vosjes gefotografeerd in de duinen. Daar worden ze gevoerd en dan krijg je beelden van vosjes die naar je toe komen", vertelt de hobbyfotograaf. Als natuurliefhebber vindt Mignon het veel spannender om dieren zo waarheidsgetrouw mogelijk was te leggen. "Ik wilde een vos fotograferen in het bos hier in de buurt, waar ze wonen."

"Ik dacht: straks bijt hij in mijn camera!"

En dus legde ze haar camera met groothoeklens op de grond, zodat je ook een groot stuk van de omgeving kon zien. "Van een afstandje verstopte ik me stilletjes tegen een boom, in de hoop dat vosjes voor mijn camera langs zouden lopen."

Jonge vosjes in de natuur (foto: Mignon van den Wittenboer).

Maar dit jonge beestje had andere plannen, hij leek veel nieuwsgieriger te zijn naar de camera zelf. "Toen ik hem zag, dacht ik: oh nee! Ik was bang dat hij aan mijn camera zou gaan knagen", lacht Mignon. "Maar hij keek er alleen naar en snuffelde een beetje. Ik had nog een andere camera bij de hand en daarmee maakte ik de foto van het vosje terwijl hij door mijn camera keek."

"Vosjes zijn in het begin van hun leven slechtziend, dan kun je je als fotograaf goed verstoppen."

Mignon werkt in het dagelijks leven als beheerder van het natuurcentrum de Maashorst. Ze is dus graag in de natuur te vinden. "Als je altijd met de natuur bezig bent, vergaar je veel kennis en weet je waar je bepaalde dieren kan vinden", zegt ze.

De vos in zijn eigen biotoop zoals Mignon hem eigenlijk wilde fotograferen (foto: Mignon van den Wittenboer).