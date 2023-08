Motorcrosser Herlings valt en breekt sleutelbeen, mist GP in eigen land

Motorcrosser Jeffrey Herlings uit Oploo heeft zijn sleutelbeen gebroken en moet de MXGP in Arnhem missen. De vijfvoudig wereldkampioen (twee keer in de MXGP en drie keer in de MX2) viel zaterdag tijdens de vrije training en werd naar het ziekenhuis vervoerd.

Voor Herlings is de val extra zuur: hij was pas net terug van een blessure. Hij brak in juni een nekwervel in Duitsland. Herlings reed wel de snelste tijd in de vrije training.

Na de val tijdens de wedstrijd in Duitsland zag het er niet rooskleurig uit voor de crosser uit Oploo, maar na zes weken begon hij weer met trainen en maakte hij zijn rentree. "Het is een enge blessure", zei Herlings vooraf. "Maar wanneer je als motorcrosser je knie of ellenboog kapot hebt, is dat nog veel erger. Het is misschien niet aan te raden om meteen te gaan crossen, maar het kan volgens de dokter omdat de breuk is genezen."

Ondanks het blessureleed denkt Herlings niet aan stoppen, zei hij in juli tegenover Omroep Brabant. "Ik denk dat mijn vader en moeder zouden willen dat ik liever gister dan vandaag stop. Maar dat dachten ze tien jaar geleden ook. Als er iets moet gebeuren, komt dat toch. Zo sta ik er in."

Eind juli maakte Herlings zijn rentree, hij vertelde er toen over in het programma MXGP Brabant.