Laatste loodjes voor bouwers Brabantsedag: 'Meestal zijn we op tijd klaar'

Eric Roeters heeft nog nooit in de nacht hoeven bouwen aan de wagen voor theaterparade de Brabantsedag in Heeze. Maar dit jaar heeft zijn bouwgroep, Ietskes Schif, het ietskes moeilijker. “Onze wagen heeft veel ronde vormen en dat is een flinke uitdaging”, zegt Eric, terwijl hij naar de torenhoge raketten in aanbouw op de wagen kijkt. “Meestal zijn we op tijd klaar, maar dit jaar valt het niet mee.”

De bouwgroepen van de Brabantsedag gaan hun laatste week in. De komende dagen zijn de laatste loodjes voor de theaterparade die elk jaar op de laatste zondag van augustus gehouden wordt. Mark Koenen van de bouwgroep Lambrekvrienden bouwt al vijftig jaar mee. Zijn dochter helpt ook ijverig mee in de warme tent waar een hoge witte wagen wordt gebouwd. “Het gaat over de uitvinder van het gipsverband”, zegt Mark. “Dokter Antonius Mathijsen. Hij brak de poten van kippen om het verband te testen. Niemand weet dat hij uit Budel komt.” Mark wijst op een metershoog portret van de uitvinder op de wagen. “Een van onze bouwsters is daar een week mee bezig geweest. Is het niet prachtig? Het lijkt net echt gips”, vertelt Mark trots. Volgens hem heeft de bouwgroep alles onder controle. Deze week wordt vooral aan de details gewerkt van de wagen. De puntjes op de i dus.

"Je moet het vooral zien met alle spelers eromheen."

Wetenschap en uitvindingen staan centraal op de 64ste Brabantsedag dit jaar. Het thema is Eureka! De beroemde kreet van uitvinder Archimedes, die na het doen van een ontdekking ook nog eens naakt over straat zou hebben gerend. De zestien bouwgroepen laten zich allemaal door een uitvinding en de ontdekker inspireren. De winnaar van vorig jaar heeft een ambitieus project. Vriendenkring De Rijten bouwt aan de oerknal. Een wagen waarbij echt alles alle kanten uit vliegt. Van klokken, astronauten, fietsen tot het paard van Napoleon. “Je moet het vooral zien met alle spelers eromheen”, zegt Natasja Van Montfoort. “Het wordt een heel groot barokachtig geheel.” Volgens Van Montfoort is Georges Lemaitre de grondlegger van de theorie van de oerknal. “Een heel uniek verhaal, want hij was ook priester.” Natasja en de groep willen goed voor de dag komen na de winst van vorig jaar. "Maar we voelen altijd wel de druk om iets moois te maken."

"We bouwen een raket die ook echt op lijkt te gaan stijgen."