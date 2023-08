Eigenaar van gevonden fiets bekend: man zal wel 'ernstige hoofdpijn' hebben

Een politiehelikopter en een politiehond werden zaterdagmorgen ingezet om de eigenaar te achterhalen van een fiets die onbeheerd was achtergelaten in Etten-Leur. De politie wilde het zekere voor het onzekere nemen, omdat ze uitging van een verdachte situatie. Later op de dag bleek dat er niets ernstigs aan de hand was geweest.

Of hoogstens voor de eigenaar van de fiets zelf. Die zal vandaag wel ernstige hoofdpijn hebben, meldde de politie op Instagram. Waardoor de hoofdpijn is veroorzaakt, wordt niet duidelijk. Wel laat de politie nog weten dat de man veilig thuis is aangekomen.

Een voorbijganger had zaterdagmorgen op het Laarzenpad, in natuurgebied Kelsdonk, de fiets gevonden. De melder vond het verdacht, omdat er niemand in de buurt was en naast de fiets een tas met spullen lag. Elders op het wandelpad lagen de fietssleutels en andere goederen.

De gealarmeerde politie ging direct poolshoogte nemen en ze vond de situatie ‘dusdanig verontrustend’ dat er een politiehelikopter en een speurhond werden opgetrommeld. Het onderzoek leverde uiteindelijk niks op, waarna via Instagram werd gevraagd wie de politie meer kan vertellen over de fiets.

Enige tijd later werd duidelijk wie de eigenaar van de fiets is. Om wie het gaat, is niet bekend, maar, laat de politie weten, ‘het is aannemelijk dat hij vandaag ernstige hoofdpijn heeft...’ Geluk bij een ongeluk: de man is volgens de politie veilig thuis aangekomen.