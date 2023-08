Wegpiraat scheurt met 220 kilometer per uur over A59 en is rijbewijs kwijt

Een 23-jarige automobilist uit Breda is vrijdagavond laat zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij bij Waalwijk met 220 kilometer per uur over de snelweg A59 reed. De man was even daarvoor al opgevallen bij de verkeerspolitie, omdat hij veel te hard langs een snelheidscontrole tussen Drunen en Waalwijk reed.

De bestuurder van de grijze Volvo reed rond half twaalf met 150 kilometer per uur langs een snelheidscontrole op de A59 tussen Drunen en Waalwijk. De maximumsnelheid is daar honderd. Verkeersagenten gingen vervolgens achter de man aan.

220 kilometer per uur

Even later maakte de automobilist het nog bonter, want op de A59 werd bij Waalwijk en het knooppunt met de Midden-Brabantweg de 220 kilometer per uur 'aangetikt'. Het verkeer mag daar 120 en dat betekende dat de Volvo maar liefst 100 kilometer per uur te hard reed.

De bestuurder kreeg een stop- en volgteken en is op de Veerweg in Sprang-Capelle aan de kant gezet. Daar kon de Bredase automobilist direct zijn rijbewijs inleveren. Zijn bijrijder heeft daarna het stuur overgenomen.

De officier van justitie beslist binnenkort over hoe lang de bestuurder zijn rijbewijs kwijt is en hoe hoog de boete is.