Bestuurder die dodelijke aanrijding Breda veroorzaakte reed te hard

De bestuurder van de auto die vrijdagnacht de dodelijke aanrijding in de Graaf Engelbertlaan in Breda veroorzaakte, reed zeker 100 kilometer per uur. Dat wijst een eerste onderzoek van de politie volgens BN De Stem uit. Daar geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Zaterdag werd al bekend dat de bestuurder onder invloed was en mogelijk een rood verkeerslicht negeerde.

Het ongeluk gebeurde rond halfdrie 's nachts toen een 18-jarige vrouw uit Bavel, die op de Mastbosstraat voor het verkeerslicht stond te wachten, groen licht kreeg en de Graaf Engelbertlaan wilde inrijden. Terwijl ze optrok, zag ze vanuit haar ooghoek dat er van links een automobilist met hoge snelheid kwam aanrijden. De vrouw bleef bij het ongeluk ongedeerd, maar de bijrijder in de hardrijdende auto werd bij de botsing uit de auto geslingerd en overleed. De 33-jarige bestuurder van de auto die het rode verkeerslicht genegeerd zou hebben, werd in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hij is zwaargewond. Uit onderzoek blijkt dat hij teveel alcohol gedronken had. Hij is aangehouden. LEES OOK: Dode bij botsing auto's op kruising, slachtoffer uit de auto geslingerd