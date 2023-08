Ruzie over live muziek op begraafplaats: bemiddelaar moet oplossing vinden

Begraafplaats Zuylen in Breda heeft een bemiddelaar in de arm genomen om een conflict met boze nabestaanden op te lossen. De groep is kwaad op directeur Roel Stapper omdat die van de begraafplaats een park wil maken waar bezoekers ook kunnen recreëren. Met wandelroutes, een nieuw kunstwerk als buitenaula en soms zelfs live muziek. De tegenstanders hiervan willen juist in alle rust blijven rouwen.

De spanningen tussen een groep nabestaanden en de directie van begraafplaats Zuylen liepen eind juli hoog op. Tijdens de overhandiging van een petitie tegen de veranderingsplannen kreeg directeur Roel Stapper de wind van voren. Daarbij gingen sommigen flink tekeer. Om de boel tot bedaren te brengen, werd afgesproken om in een kleinere groep verder te praten. Emoties

Het was een voorstel van Iwan Dienjes van de Bredase LPF-fractie, die inmiddels woordvoerder is voor de groep nabestaanden. "De emoties liepen erg hoog op", zo vertelt hij. "Op een gegeven moment dacht ik zelfs dat directeur Stapper kruipend terug naar zijn kantoor zou moeten. Hij zei de verkeerde dingen en kon de boel niet sussen." "We kwamen niet tot de kern van het probleem en het was beter om een andere keer verder te praten met mensen die wat minder emotioneel zijn. Dat vond directeur Stapper een goed idee en we maakten meteen een afspraak." Die ging echter niet door omdat de Raad van Toezicht van Zuylen wilde dat beide partijen eerst afzonderlijk met een bemiddelaar zouden praten. Dat werd Clemens de Bont. Er is ondertussen een afspraak gemaakt voor komende vrijdag. 'Ontzettend fout'

"Ik ga gewoon het verhaal op tafel gooien", zegt Iwan Dienjes namens de nabestaanden. "Iedereen mag plannen maken, ook Zuylen, maar het is ethisch ontzettend fout wat ze doen. Nog erger vind ik dat de gemeente Breda dat met een vergunning ondersteunt." "Een begraafplaats heeft een bepaalde functie en is niet bedoeld voor recreatie en vermaak", vervolgt hij. "Daar moeten geen wandelroutes doorheen lopen of andere wilde plannen op los gelaten worden. Het nieuwe kunstwerk, de buitenaula, ligt pal tegen andere graven aan. Dat kan niet. De begraafplaats is een plek van rust, respect en rouw. Dat moet zo blijven." Zware dobber

Voor bemiddelaar De Bont wordt het een zware dobber om beide partijen dichter bij elkaar te brengen en de lopende soap te slechten. Voorlopig staan die lijnrecht tegenover elkaar omdat directeur Stapper al heeft gezegd gewoon met de plannen door te gaan. Begraafplaats Zuylen moet Park Zuylen worden om financieel te overleven. "Ik verwacht eigenlijk niet dat het gesprek een oplossing gaat brengen", verzucht Dienjes. "Misschien is er juridisch nog wat mogelijk, maar dat moet getoetst worden. En daar beslissen dan de nabestaanden natuurlijk over." LEES OOK: Actie tegen plannen voor begraafplaats: 'Het is hier de Efteling niet"