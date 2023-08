Angst voor heftige ontgroeningen in Nieuwkuijk: 'Maar zo zijn we niet'

Hbo-studentenvereniging Gremio Unio in Den Bosch schreef een brief aan omwonenden in Nieuwkuijk, om ze te waarschuwen voor eventuele overlast tijdens hun kennismakingsweek voor nieuwe leden. Maar de brief schoot bij het Thomashuis, een instelling voor verstandelijk beperkten, in het verkeerde keelgat. De instelling zette de brief op sociale media, met boze reacties richting de vereniging als gevolg. "We doen niet aan de heftige ontgroeningen waar je in het nieuws soms over leest. Jammer dat dat nu wordt gedacht", reageert de vereniging.

Studentenverenging Gremio Unio, de grootste hbo-studentenvereniging van Brabant, ontvangt dinsdag in Nieuwkuijk en Drunen 250 nieuwe eerstejaars die lid willen worden. Dat doet ze al twintig jaar zo. De vereniging is van de Hogere Agrarische School (HAS) in Den Bosch.

Om omwonenden te informeren, heeft de vereniging een brief rondgestuurd. "Wat u zult zien zal misschien erg grof en gemeen op u overkomen", zo is in de brief te lezen. Eerstejaars worden op een rij gezet en moeten doen wat de studenten van de vereniging zeggen. "Er zal worden 'gescholden' door ons op de eerstejaars. Ze moeten onzinnige dingen uitvoeren."

De vereniging schrijft dat het doel hiervan is dat de eerstejaars hier met elkaar over praten en elkaar zo beter leren kennen. "Deze manier van ontvangst is voor ons zeer belangrijk, om een soort overwicht te creëren in de groep. Later in de week zal de sfeer een stuk minder streng worden."

De brief deed de nekharen van medewerkers van het Thomashuis overeind staan. Margriet Wiedijk en Joyce de Bresser schreven een brief terug naar Gremio Unio en plaatsten deze op Facebook. "Het uitschelden, onder meer met het woord mongool zoals vorig jaar is gedaan, en het vertonen van macht is absoluut niet wat wij mee willen geven aan onze bewoners en kinderen. We wensen hier niet mee geconfronteerd te worden", is in de brief te lezen. Ze willen dat de vereniging de activiteiten in Nieuwkuijk aanpast.