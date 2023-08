4 meisjes geboren in één straat in minder dan 3 weken tijd

"Soms hoor je een kind huilen, dan sprint je naar binnen en blijkt het loos alarm." In nog geen maand tijd heeft de Kaarsenmaker in Middelbeers er vier nieuwe bewoners bij gekregen en dat leidt tot grappige situaties: "Midden in de nacht tijdens de voedmomenten, om half drie en half zes, hoor je de buren op hetzelfde moment de trap af lopen."

"Hé, weer eentje erbij!", roepen voorbijgangers lachend wanneer ze alle geboorteborden op een rij zien. In amper een maand tijd werden in één blok huizen in Middelbeers vier meisjes geboren: Fiene, Noor, Saar en Lou. Onze verslaggever sprak de trotse papa's.

Fiene, geboren op 3 augustus

Vader Jeroen (32) moet lachen als hij terugdenkt aan de periode waarin kort na elkaar de zwangerschappen bekend werden gemaakt. "Het verhaal werd steeds mooier. Iedere keer kwam er een bij. En toen bleken het ook nog allemaal meisjes te zijn!"

"Fien doet het goed," vertelt hij blij. "We krijgen heel veel leuke reacties. Voorbijgangers reageren heel verrast: 'Hé, nog eentje en nog eentje! Dat is wel heel bijzonder." Samen met Fienes moeder Ilona (30) zit hij met dit warme weer regelmatig buiten in de tuin. "Je hoort weleens een kind huilen, dan sprint je naar binnen en blijkt het loos alarm!," vertelt hij lachend.

Noor, geboren op 16 augustus

"Noor is een tevreden meisje. Het was een snelle bevalling," aldus vader Ruud. Zijn andere dochter, Lot van 1 jaar oud, is met de komst van Noor grote zus geworden. Ouders Ruud (33) en Lia (32) zijn net als de andere papa's en mama's vijf jaar geleden in de straat komen wonen. "We hebben deze huizen samen, collectief, gebouwd. Daardoor hadden we al een bijzondere band. En toen bleek dat we allemaal tegelijk een dochter kregen. Heel bijzonder."

Vier baby's in één rijtje huizen, betekent niet alleen meer gehuil, maar ook andere geluiden. "Het is hier niet gehorig, maar tijdens de vast voedmoment 's nacht hoor je af en toe wel de buren. Om half 3 en half zes ‘’s morgens hoor je dan iemand de trap af gaan om een flesje te maken," vertelt Ruud.

Saar, geboren op 17 augustus

Saar, het dochtertje van Mark (32) en Lotte (29), doet het volgens haar vader 'heel goed'. "Het voelde meteen vertrouwd." Net als de andere ouders benoemt ook Mark de bijzondere band met de buren. "We zijn bijna allemaal jongens en meiden uit Middelbeers die tegelijkertijd hun huizen bouwden. Toen we erachter kwamen dat we allemaal zwanger waren, was dat extra speciaal."

Bij het bedenken van de naam hebben de kersverse ouders wel even stilgestaan bij de komst van de andere drie baby's. "Maar we hebben ons er niet druk over gemaakt. Saar was echt ons favoriete naam. We dachten: als een van hen die naam ook pakt, houden we 'm toch."



Lou, geboren op 19 augustus

De kleine Lou liet wat langer op zich wachten. Moeder Floor (29) was 9 augustus uitgerekend, maar Lou werd pas tien dagen later geboren. "Het gaat nu heel goed," vertelt vader Dennis (30) trots. "De eerste nacht was heel pittig, maar afgelopen nacht hebben we wel weer wat kunnen slapen." Toch zijn die slapeloze nachten stiekem ook een beetje bijzonder: "Dat besefmoment dat als je middenin de nacht wakker bent, dat de buren dan ook wakker zijn..."

De ouders van Lou zien regelmatig voorbijgangers stoppen om de geboorteborden te bewonderen. "Ze staan dan echt te kijken en te lachen van: wat is hier gebeurd? Allemaal zo kort op elkaar en dan ook vier meiden. Echt heel grappig." Een van de terugkomende grappen: "De grond is heel vruchtbaar hier. Ik zei eerst altijd dat we een buurtfeest hadden gehad," grinnikt Dennis.