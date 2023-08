Koeien braken los voor een nachtwandeling door de wijk: 'Het stinkt hier'

De bende maandagochtend. Volgende 1/2 Koeien breken los en wandelen door de wijk: 'Het stinkt hier'

Bewoners rondom het Gerardusplein in Eindhoven werden afgelopen nacht wakker van een opmerkelijk geluid. Zo'n veertig koeien liepen plotseling rond door de wijk, met luid geloei. Ze waren losgebroken uit de boerderij in Genneper Parken. De volgende ochtend was het een bende in de omgeving. "Het stinkt hier naar een kinderboerderij", zegt omwonende Midas.

Op de parkeerplaats bij de Basic-Fit aan de Aalsterweg was het maandagochtend een bende. De grond lag vol met hoopjes koeienvlaai. "Ik vind het wel grappig, maar dit is wel vies. Dat mogen de boeren of de gemeente wel opruimen", zegt de 13-jarige Midas van Schenk Brill. Hij woont achter het parkeerterrein en werd afgelopen nacht wakker van het lawaai. "Ik schrok me rot. Ik dacht eerst dat een dakloze aan het roepen was, die zitten hier wel vaker." Maar het bleek om iets heel anders te gaan. Een veertigtal koeien liep midden in de nacht door de wijk. "Ik moest keihard lachen, maar het was ook wel gek", zegt Midas. "Ze hebben de hele buurt op stelten gezet, iedereen kwam kijken. De koeien hebben ook over de rondweg gelopen. De dieren kwamen van De Genneper Hoeve, dat zo'n anderhalve kilometer verderop ligt. Boerin Mirjam, de eigenaresse van de dieren, vermoedt dat de dieren schrokken van mensen die van het feest Metalfest kwamen. "Het was de hele avond onrustig, ik hoorde veel geschreeuw van mensen die een beetje beschonken terug naar huis liepen."

"Zie ze dan maar weer eens terug te halen."