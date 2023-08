Dode gevonden in het kanaal bij zoekactie naar vermiste Decibel-ganger

In het kanaal bij Biest-Houtakker heeft de politie zojuist een dode gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of het gaat om de bezoeker van festival Decibel die sinds zondagnacht vermist werd. Naar hem werd maandag onder meer met een politiehelikopter gezocht.

De plek waar de dode gevonden is, is in de buurt van het terrein van het festival dat dit weekend werd gehouden bij de Beekse Bergen. Een schipper zag iets drijven en heeft vervolgens de politie gebeld. Dat was om tien voor twee. Rond kwart over drie moet het lichaam nog worden geborgen. Daarvoor moet een duiker van het Arrestatie Team van de politie naar Biest-Houtakker komen.

Maandagochtend bracht de politie naar buiten dat een 23-jarige bezoeker van het festival sinds zondagnacht vermist is. Ze had het over een urgente vermissing. Familie en vrienden van de man sloegen zondagnacht alarm en meldden de vermissing bij de politie.

