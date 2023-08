Ziekenhuis test of een computer de vragen van patiënten kan beantwoorden

Wekelijks krijgt het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zo'n duizend mails met vragen van patiënten via het patiëntenportaal. Om iedereen sneller antwoord te kunnen geven, gaat het Tilburgse ziekenhuis AI, artificial intelligence, gebruiken. Het gaat om een test van drie maanden. De antwoorden die AI geeft worden nog niet naar patiënten verstuurd.

Het ETZ en het UMC in Groningen zijn de eerste twee ziekenhuizen in Europa die gaan testen of kunstmatige intelligentie kan helpen met het beantwoorden van vragen van patiënten. In Amerika gebruiken enkele ziekenhuizen al AI in hun mailverkeer met patiënten.

Eindverantwoordelijk

AI-specialist Jessica Workum die samen met elektronisch patiëntendossierdeskundige Mandy Aalderink het project begeleidt, vertelt dat er altijd nog een verantwoordelijk hulpverlener naar de antwoorden kijkt en aanpast als dat nodig is. "Het is niet zo dat AI zelf antwoorden gaat versturen. Bovendien zijn er bepaalde controles ingesteld, waardoor de kunstmatige antwoorden ook blanco kunnen zijn. Aan vragen over een diagnose zal AI zich niet wagen. Dat vraagt om betere controle en een scherpere regelgeving voor AI-gebruik."

Wat deze drie maanden vooral gecontroleerd wordt, is het taalgebruik van AI. Klinkt dat zoals een echt mens dat zou zeggen of schrijven? Kloppen de antwoorden die AI geeft en ontbreekt er niks in het antwoord?

Geen gemakkelijk antwoord

“Je kan bijvoorbeeld denken aan vragen die een patiënt heeft over zijn of haar medicatie”, legt de AI specialiste uit. “Misschien vraagt een patiënt zich af welke van alle middelen nu precies voor de bloeddruk zijn. AI kan dan met de medicatielijst van de patiënt, die in het patiëntendossier staat, een conceptantwoord opstellen. De zorgverlener hoeft dit dan alleen maar te controleren. Dat scheelt enorm veel tijd.”

Winst

De grote winst in het gebruik van AI, is dat er op die duizend wekelijkse vragen, duizend voorstel-antwoorden komen. Het scheelt de arts of specialist veel tijd als hij veel antwoorden alleen maar hoeft te controleren of aan te passen in plaats van helemaal zelf schrijven.

"De eerste resultaten van de antwoorden op vragen zijn positief", zegt Workum. "De komende periode gebruiken we om het programma te verfijnen en verbeteren. Het is allemaal bedoeld om de werkdruk voor de hulpverlener te verminderen, juist niet om die hulpverlener weg te halen."