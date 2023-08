Twee festivalgangers overleden op Decibel, organisatie geschrokken

De organisatie van het hardstylefestival Decibel Outdoor noemt het verschrikkelijk dat twee festivalgangers zijn overleden. Dat zegt een woordvoerder van het evenement tegen het ANP. Maandag werd het lichaam van een 23-jarige man in een kanaal gevonden. Zaterdag werd het lichaam van een 19-jarige bezoeker in een tent gevonden.

De 23-jarige man werd zondagnacht als vermist opgegeven. Festivalgangers sloegen alarm, omdat ze geen contact meer met hem konden krijgen. "Voor de familie is het al verschrikkelijk als je het bericht krijgt dat je zoon is vermist", zegt de woordvoerder van het festival.

Het lichaam van de vermiste man werd maandag gevonden in een kanaal in Biest-Houtakker, nadat een schipper iets zag drijven en de politie belde. "Wij betuigen ons grootste medeleven aan deze familie."

Medische oorzaak

De 19-jarige man werd in een tent gevonden op het campingterrein van de Beekse Bergen. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Later hoorde de organisatie dat hij was overleden. De politie spreekt van een medische oorzaak.

Om na te denken over eventuele maatregelen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen, is het volgens de woordvoerder nog veel te vroeg. "Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaken", legt hij uit. "Onze voornaamste zorg is nu de aandacht voor de nabestaanden en direct betrokkenen."

Traumahelikopter op terrein

Zondagnacht is een traumahelikopter op het terrein geland, nadat een bezoeker die op de camping stond, onwel raakte. De helikopter bleef bijna veertig minuten staan om de man te behandelen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Volgens de politie gaat het ook hier om een medische oorzaak.

De politie zocht maandagmiddag naar de vermiste festivalganger van 23.