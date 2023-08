Dode gevonden in huis in Den Hout: 'Het is diep tragisch'

Er is dinsdag een dode gevonden in een huis aan de Achterstraat in Den Hout. De politie doet onderzoek in het huis naar de doodsoorzaak.

Het zou gaan om een vrouw, maar dat is nog niet bevestigd door de politie. Een overbuurman sprak vanochtend met haar partner. Hij vertelde dat de vrouw van de trap is gevallen. Op dat moment liep de man zelf buiten met zijn hondje. Een van de overbuurvrouwen is flink geschrokken. “Dit is diep tragisch. Het zijn zulke lieve mensen. Ik ben helemaal ontdaan", vertelt ze. De politie doet al sinds acht uur dinsdagochtend onderzoek. Forensische specialisten lopen in en uit bij het huis. Voor het huis staan meerdere bestelbussen. Rondom het huis zijn rood-witte linten gespannen. "Vooralsnog houden we alle scenario's open, "zo liet een politiewoordvoerder weten. Baarle-Nassau

Ook in Baarle-Nassau werd een dode gevonden. De hulpdiensten kwamen daar aan voor een reanimatie. Toen niemand de deur opendeed, hebben ze die zelf open gebroken. Daar vonden ze het lichaam. Hoe lang dat daar al lag, is nog onbekend. Wel is inmiddels duidelijk dat het om een natuurlijke dood gaat.

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision

