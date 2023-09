Zo ziet jouw tv-avond bij Omroep Brabant eruit

Nieuwe programma’s en oude bekenden. Vanaf maandag komen ze allemaal terug in de nieuwe televisieprogrammering van Omroep Brabant. Zo volgden we wekenlang een nieuw brandweerteam en gaan we terug in geschiedenis met Brabantse merken die nu niet meer bestaan, maar ooit van grote betekenis waren. Nostalgie ten top.

Wie kent KikkerOp nog? De limonade in verschillende smaken uit een fabriek van de gebroeders van Haperen uit Etten-Leur. Menig Brabander had in de jaren ’70 glazen met opdruk van dit merk in de kast staan. Nog bekender is waarschijnlijk Hero Conserven, bekend van de gelijknamige jam. Wist je dat die potten uit Breda komen?

Bij onze serie ‘ Brabantse Merken’ gaan we er dieper op in en ook de geschiedenis van het ter ziele gegane Bossche Tulip Computers, destijds na IBM de grootste computerspeler op de Nederlandse markt, komt langs. We tonen unieke beelden uit het archief en spreken oud-medewerkers. Verder in de serie: de Iduna Corset Industrie, bekend van de bh’s en corsetten, Buijs, bekend van de chocoladezoenen, supermarktketen Edah, DAF en bierbrouwerij De Drie Hoefijzers, bekend van onder meer Oranjeboom. Iedere dinsdagavond op Omroep Brabant te zien.

Bosbranden

De weersextremen nemen toe in Nederland. Daardoor hebben we ook steeds meer te kampen met extreme droogte en ook verbrandt er meer natuurgebied dan in voorgaande decennia. De brandweer heeft hiervoor een speciaal team getraind dat sinds april in actie komt: de Handcrew.

Zij vechten dag en nacht door om de natuurbranden te stoppen en komen op plaatsen waar blusvoertuigen niet kunnen komen. Zonder te blussen werken zij met bijlen, harken en andere bijzondere instrumenten. We volgen de Handcrew Zuid-Nederland tijdens trainingen en de branden die ze bestrijden.

Je ziet ‘ Bosbrand in Brabant’ vier weken lang iedere donderdagavond op jouw Brabantse zender.

Zorg voor Doy

Een documentaireserie die je ook zeker moet zien is ‘ Zorg voor Doy’. De tachtigjarige Doy Kemp woont al zijn hele leven in een monumentale boerderij aan de rand van Oirschot. Het is de boerderij waar hij werd geboren en waar hij het liefst wil blijven tot aan de dood. De behoefte aan mantelzorg groeit echter.

Doys achterneef Toon en zijn partner Janne willen graag op de boerderij komen wonen en het monumentale pand behouden. Ze willen de oude schuur naast het huis verbouwen tot een (mantel)zorgwoning voor Doy en voor hem gaan zorgen wanneer hij dat zelf niet langer kan.

Wij volgen hen acht weken lang bij op hun tocht langs de instanties. Kijk dus op donderdagavond naar Omroep Brabant.

Oude bekenden

Verder kun je natuurlijk ook naar onze gouwe ouwe kijken, zoals ’t Brabants Buske, het gezelligste programma op de zaterdagavond. Ook Brabant Nieuws, Brabant Vandaag en Bureau Brabant staan geprogrammeerd. In het opsporingsprogramma vraagt de politie jouw hulp bij het oplossen van misdaden.

Brabant+

Kun je niet live kijken? Geen nood. Alle programma's kun je ook terugkijken via Brabant+, de nieuwe app van Omroep Brabant. Hier kijk je gratis en reclamevrij en waar en wanneer je wilt, naar series en documentaires van Brabantse bodem. Meer informatie op omroepbrabant.nl/brabantplus.