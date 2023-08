Jimmy Prins vertelt verhaal van zijn Elvis-huis: ‘Mensen geloven me niet'

Jimmy Prins bij zijn 'Elvis-huis' (foto: Noël van Hooft) Jimmy Prins mag op Graceland het huis van Elvis meten Jimmy Prins (67) in de hal van zijn 'Elvis-huis' (foto: Noël van Hooft) Volgende 1/3 Jimmy Prins bij zijn 'Elvis-huis' (foto: Noël van Hooft)

De 67-jarige Jimmy Prins is een enorme fan van Elvis Presley. Hij is zo fanatiek dat hij het huis van de Amerikaanse zanger nabouwde in Breda. En dat ging niet zonder problemen: buren proberen de bouw tegen te houden en de rechter oordeelt in eerste instantie dat het huis met drugsgeld betaald is. “Mensen geloven niet dat deze simpele man op een eerlijke manier honderdduizenden euro’s heeft verdiend”, vertelt Prins.

Het stukje Graceland in Breda staat nu te koop voor bijna 2,5 miljoen euro. “Toen ik acht was, droomde ik al van dit huis, maar eigenlijk heb ik er nooit van kunnen genieten”, vertelt Prins. Hij wil eenmalig het verhaal achter het ‘Elvis-huis’ vertellen. “Dit huis is de lust én de last van mijn leven.” Jimmy is geboren in Indonesië als de jongste van zeven kinderen. Zijn fascinatie voor Elvis ontstond toen het gezin in de jaren zestig naar Nederland kwam. “Met het hele gezin praatten we over Elvis en we zongen altijd liedjes van hem”, begint Prins.

"Als ik het moeilijk had, dacht ik aan Elvis.”

Het grote gezin was zwaar voor de moeder van Jimmy en daarom ging hij met zijn broer naar een internaat in Boxtel. “Daar ben ik mishandeld en betast. Als ik het moeilijk had, dacht ik aan Elvis. Dat gaf me kracht.” Jimmy schiet vol als hij daarover praat. "Elvis staat mijn hele leven al centraal. Van het geld van mijn eerste bijbaantje bij de Chinees kocht ik een plaatje van de zanger." Jimmy Prins omschrijft zichzelf als een zeer laag geschoolde man die als de beste met zijn handen kan werken. “Ik was de beste in het onderwaterlassen en betonstorten onder water. Daar heb ik heel veel geld mee verdiend. Ik had één doel: ik wilde mijn eigen Elvis-huis bouwen.” Hij laat financiële papieren zien waaruit blijkt dat hij tussen de jaren zeventig en 2004 honderdduizenden euro's heeft verdiend met onderwaterlassen, maar ook met de verkoop van oud ijzer en de verhuur van kamers. Er is alleen één probleem: het loon van het onderwaterlassen is voor het grootste deel contant betaald. “Dat ging zo in de jaren zeventig en tachtig”, verklaart Prins. Prins wil zijn eigen Elvis-huis bouwen, een kopie van het huis op het landgoed van The King. Eind jaren negentig vloog hij naar Memphis in de VS. "Daar mocht ik met een rolmaat het huis van Elvis opmeten”, vertelt hij terwijl hij een foto laat zien. “Het was schoonmaakdag. Graceland was gesloten, maar ik mocht gratis naar binnen en alles opmeten. Ik had overal rillingen.”

“Ik ben gegijzeld door de rechtstaat."

Maar als de bouw begint, gaan de alarmbellen af. “Ze zagen hier een supergroot huis. De overheid en justitie vonden dat maar verdacht.” En dan gaat ineens alles mis in het leven van Jimmy Prins. De buurt is tegen de bouw van het enorme huis. Het Openbaar Ministerie gelooft niet dat Prins op een eerlijke manier geld heeft verdiend. Er wordt een hennepkwekerij gevonden waar Prins aan gelinkt wordt. Hij wordt verdacht van hypotheekfraude én uiteindelijk wordt hij veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld bij de bouw van zijn Elvis-huis. Prins staat daardoor te boek als crimineel. “Ik ben tussen 2014 en 2022 gegijzeld door de rechtsstaat. In de rechtbank werd ik niet geloofd en mijn vriendengroep keerde zich daardoor tegen mij. Ik heb daardoor heel veel stress en gezondheidsproblemen gekregen.” Maar in 2022 wordt hij uiteindelijk vrijgesproken van onder andere de hennepteelt en het witwassen van crimineel geld. “Ik ben heel laag geschoold en daardoor wilden ze niet geloven dat ik zo’n groot huis kan betalen. Maar ik heb één zegen: ik kan met mijn handen werken. Als de beste."

“Ik droomde van dit huis, maar ik heb er nooit van kunnen genieten."

"Ik heb daarmee op een eerlijke manier veel geld gespaard." Uit de papieren die Prins ook in de rechtbank liet zien, blijkt dat hij in dertig jaar tijd ruim 640.000 euro bij elkaar heeft gespaard. "En ik heb het huis zelf gebouwd, dat scheelt heel veel geld.” Het huis is nu zo’n acht jaar ‘klaar’ maar de afwerking moet nog gebeuren. “Ik kan niet meer op mijn knieën om klusjes te doen en daarom verkoop ik het nu.” Prins laat zien dat er een nieuwe keuken in moet. De liftschacht wacht nog op een werkende lift en het enorme zwembad in de kelder moet worden betegeld voordat er water in kan. “Ik droomde zestig jaar geleden van dit huis, maar ik heb er nooit van kunnen genieten. Het is te veel voor mij.” LEES OOK: De bewogen geschiedenis van het 'Elvis-huis' dat nu te koop staat op Funda