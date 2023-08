Man wast miljoenen wit: huizen, paarden en auto's in beslag genomen

Een 31-jarige man uit Oosterhout is opgepakt door de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Hij zou betrokken zijn bij een grote beleggingsfraudezaak. Samen met een vrouw (37) en man (39) uit het Gelderse Tiel zou hij miljoenen euro's hebben verduisterd en witgewassen. Er is beslag gelegd op meerdere huizen, paarden, auto's, contant geld, goud en sieraden.

De FIOD kreeg het drietal onlangs op de radar na meerdere meldingen van gedupeerde beleggers. De vrouw zou zich tegenover hen hebben voorgedaan als beleggingsexpert terwijl ze daar geen vergunning voor heeft. Ze verleidde de slachtoffers om via haar te investeren. Dat stelde hen zeer aantrekkelijke rendementen in het vooruitzicht. Volgens de FIOD beweerde ze dat beleggers hun inleg in een jaar tijd zouden kunnen verdubbelen.

Op die manier haalde de vrouw in nog geen twee jaar tijd waarschijnlijk ruim 56 miljoen euro op. Uit onderzoek zou blijken dat een groot deel daarvan nooit naar de beloofde investeringen is gegaan, maar zou zijn gebruikt voor privébestedingen. Denk daarbij aan huizen, luxe auto's, dure (sport)paarden en cryptovaluta.

De man uit Oosterhout zou volgens FIOD dus hebben geholpen om de verduisterde bedragen wit te wassen. Daarbij gebruikten ze volgens de FIOD valse facturen.