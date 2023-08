Falende schuine liften bij Bossche brug worden vervangen door gewone

De schuine liften bij de Paleisbrug in Den Bosch worden vervangen door twee 'normale' verticale liften. Dat heeft de gemeente dinsdag besloten. De huidige liften staan al anderhalf jaar stil door storingen. En het duurt nog zeker anderhalf jaar voordat de nieuwe liften kunnen worden gebruikt. Het college van B en W heeft eerst 150.000 euro nodig om te onderzoeken hoe de nieuwe liften er uit gaan zien.

Sinds 2015 kunnen fietsers en voetgangers via de Paleisbrug makkelijk op en neer tussen de oude binnenstad en het Paleiskwartier, een nieuw woon- en werkgebied aan de andere kant van het spoor. Maar omdat de lift zo vaak storingen had, besloot de gemeente Den Bosch in december 2021 de lift helemaal stil te zetten.

De gemeente hoopte lange tijd dat de liften gerepareerd konden worden, maar dat bleek niet het geval. Het college van B en W heeft nu besloten om de bijzondere schuine liften op de schroothoop te gooien en te vervangen voor twee normale liften.

Een logische keuze, volgens directeur John van Vliet van het liftinstituut. Hij zei eerder tegen Omroep Brabant: “Een lift is bedoeld voor verticaal transport, zoals in flatgebouwen of kantoorpanden. Na zoveel storingen kan ik mij voorstellen dat de gemeente hiervoor kiest, maar het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Een normale lift zou het makkelijk 20 tot 25 jaar moeten doen."

Nog even geduld

Het college heeft de raad gevraagd om 150.000 euro vrij te maken om een bedrijf te vinden dat de liften wil vervangen en een ontwerp wil maken. Maar het gaat nog wel even duren voordat de Paleisbrug weer bereikbaar is per lift.

Pas anderhalf jaar na de definitieve opdracht kunnen de nieuwe liften opgeleverd worden. Het komende anderhalf jaar kunnen gebruikers alleen via een steile trap de Paleisbrug op. Maar dat is niet te doen voor ouderen die slecht ter been zijn, rolstoelgebruikers en ouders met een kinderwagen.

Op 26 september wordt het verzoek van het college gesproken in de Bossche gemeenteraad. Hoeveel de nieuwe liften gaan kosten, is nog niet bekend. De rekening is in ieder geval voor de gemeente.

