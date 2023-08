'Absurde explosie van geweld' na wielerronde: vier verdachten weer vrij

De vier verdachten die zondagavond werden aangehouden na een vechtpartij in het centrum van Etten-Leur zijn weer op vrije voeten. Het gaat om drie mannen (34, 52 en 54) en een vrouw (52) uit Sint Willebrord. Ze worden nog wel verdacht van het mishandelen van drie agenten. De agenten en een aantal omstanders raakten bij de vechtpartij gewond.

De vechtpartij vond plaats na de profwielerronde van Etten-Leur. Het OM en de politie doen nog wel onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartij. Er zijn inmiddels getuigen en verdachten gehoord. Ook zijn camerabeelden opgevraagd. De politie verwacht nog meer mensen aan te houden.

Vlam in de pan

De vechtpartij liep zondagavond rond halftien flink uit de hand. Agenten en beveiligers die probeerden de boel te sussen, werden belaagd door tientallen mensen. De politie sprak van een 'absurde explosie van geweld'.

Even leek de rust wedergekeerd, maar kort daarna sloeg de vlam weer in de pan. Agenten en beveiligers werden opnieuw belaagd. De situatie was volgens de politie zo dreigend dat agenten hun wapenstokken moesten gebruiken en op linie moesten gaan staan om de menigte op afstand te houden.

