Steenmarters zorgen voor schade aan auto's en huizen: 'Knagen alles kapot'

Steenmarters zorgen voor veel overlast in Eersel. De gemeente krijgt meer meldingen over schade die het beest aanricht aan huizen en auto's. Ook autobedrijven en bestrijders zien een toename, blijkt uit een belronde van Omroep Brabant. "Een marter had de kabels van mijn auto doorgebeten", zegt Paul Zandveld.

De auto zet hij tegenwoordig in de garage, om nieuwe problemen te voorkomen. "Allerlei lampjes begonnen ineens te branden op het dashboard. Bij de garage lieten ze me het doorgebeten draadje zien", vervolgt Zandveld. "Ik heb nu een rooster gemaakt van kippengaas en anti-steenmarterstof op mijn motor gesmeerd." Ook andere bewoners aan de Mollenakkers hebben soortgelijke maatregelen genomen.

Bewoner Reny Tulp had zelfs honderden vliegen in de badkamer. Een steenmarter had boven haar dakkapel een voorraadkamer vol kip en andere etensrechten gemaakt. "Ik was er flink van geschrokken. Gelukkig is alles nu weer opgelost."

'Explosieve toename'

De gemeente Eersel waarschuwt inwoners deze week via haar website. "We krijgen gemiddeld 3 tot 4 meldingen per week", vertelt een woordvoerder. "Het neemt explosief toe", ziet ook bestrijder Erwin van Glabbeek uit Steensel. "Ik krijg wekelijks een telefoontje."

"Ze zitten overal. Ze vernielen isolatie. Ook trekken ze glaswol uit de spouwmuur", vervolgt Van Glabbeek. "Ze knagen alles kapot." Ook bij Plaagdier Preventie de Kempen zien ze een soortgelijke toename: "Vijf jaar geleden hadden we er nog niet van gehoord", zegt bestrijder Johan Jansen.

"Als je thuiskomt is de motor van je auto lekker warm. Steenmarters gaan dan onder je motorkap zitten", legt Kees van Ham uit, van het gelijknamige autobedrijf in Eersel. De ondernemer krijgt elke week wel een klant over de vloer met problemen door de dieren. "Ze komen ook op de vislucht af van bepaalde draden in de auto. Ze knagen aan kabels en aan de motorkapisolatie."

Wegjagen

Van Ham verkoopt wekelijks speciale geluidskastjes die de dieren moeten verjagen. De sensor geeft bij beweging een hoge pieptoon af die de dieren moet afschrikken. "Als iedereen zo'n kastje neemt dan is het probleem snel weg." Ook bij Kuijpers Automotive in Eersel en garage Lavrijsen Hapert B.V. onderschrijven ze dat. "We hebben al tientallen kastjes ingebouwd", zegt een medewerker.

De marter is een beschermde diersoort en mag daarom niet gevangen of gedood worden. Er staan hoge boetes op en in sommige gevallen zelfs gevangenisstraf. Bestrijder Johan Janssen: "We verjagen ze met geur, leggen borstels onder de dakpannen en sluiten andere kieren af zodat ze niet meer terugkomen."

De overlast speelt zeker niet alleen in Eersel. "Ze zitten al in heel Brabant. Het speelt al zeker twintig jaar", zegt Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging. "Het beestje is overgekomen uit Duitsland en is nu druk bezig om de Randstad te veroveren." Volgens hem is het aantal marters in Brabant stabiel. "De provincie is vol. Het grootste deel van de jongen komt om het leven omdat ze geen territorium kunnen vinden."