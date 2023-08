Slangen ontsnappen steeds vaker, maar de baasjes melden zich niet

Een ontsnapte slang zorgt vaak voor veel opschudding, bijvoorbeeld toen maandagavond in Veghel een rode rattenslang gevonden werd. Toch gebeurt het steeds vaker dat er een slang tussenuit glipt. Die dieren worden allemaal naar reptielenopvang De Oliemeulen in Tilburg gebracht en daar zit het inmiddels bomvol met gevonden slangen. “Iedere maand komt er wel een bij”, zegt dierverzorger Lars Vermeeren.

Ook de slang die maandag in Veghel gevonden werd, kreeg een plekje in de opvang. Een paar dagen later heeft de eigenaar van het dier zich nog niet gemeld. “En dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren”, zegt Lars. “Dat zouden we wel willen, maar dat gebeurt niet zo vaak. Mensen schamen zich of vinden het wel prima zo.”

Volgens Lars heeft De Oliemeulen nu al 50 tot 60 rattenslangen. "Iedere maand komt er wel een bij. Gevonden of door mensen gebracht.” En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Want er worden ook slangen bij dierenwinkels of andere opvangcentra gebracht.