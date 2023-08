Bootje van Efteling-attractie Gondoletta te koop: 'Al serieuze biedingen'

De mailbox van Jetse Vos uit Veen stroomt vol met reacties en biedingen voor een ruim veertig jaar oud bootje uit de Efteling. De autohandelaar verkoopt normaal Volkswagens, Seat's en Skoda's, maar heeft nu een origineel Gondoletta-bootje op Marktplaats staan. "Dit is echt iets voor de liefhebber."

Die liefhebbers weten Jetse Vos inmiddels te vinden. Hij zette de advertentie van het bootje uit 1980 woensdagochtend rond tien uur online. "Ik keek net in mijn e-mail en daar zaten toch al wat serieuze biedingen en reacties bij. Er zitten er een paar echt op te azen", vertelt hij.

De autohandelaar kocht de Gondoletta twee jaar terug zelf ook via Marktplaats van een liefhebber. "Ik vond het toen een leuk ding, maar ze zijn echt zeldzaam tegenwoordig", vertelt hij. Het bootje voer rond van de opening in 1981 tot 1994.

Kenmerkend aan de eerste generatie bootjes zijn de oranje vlaggetjes. De stokjes daarvoor zitten nog op het dak van Vos zijn Gondoletta. Tegenwoordig zitten er gouden ornamenten op de Gondoletta's. "Het originele nummer 28 van toen zit er ook nog op, net als de bevestiging voor de ketting waarmee die in de Efteling werd voortgetrokken."

Om er toch mee te kunnen varen op het open water, heeft Vos er een elektrisch motortje op gebouwd. "Snel gaat hij niet, maar milieubewust is het wel." De inmiddels 43 jaar oude Gondoletta heeft wel een likje verf nodig, maar is volgens de handelaar 'een toekomstige klassieker'.

Vos wil het bootje niet zelf houden. "Je weet hoe dat gaat. Je verzamelt heel veel spullen en op een moment moet je ook weer eens dingen weg doen." Voor 1.950 euro ligt het stukje Efteling-geschiedenis op een nieuwe eigenaar te wachten in de jachthaven in Veen. "Ik denk wel dat ik hem snel kwijt ben, hij is toch uniek", vertelt de handelaar.

