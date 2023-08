Gondoletta-bootje verkocht aan zieke Efteling-fan: ‘Ik gun het hem’

Het veertig jaar oude Gondoletta-bootje uit de Efteling krijgt een mooie nieuwe bestemming. Het bootje, dat pas een dag op Marktplaats stond, is verkocht aan een grote fan van het pretpark die ziek is. “Ik had er meer voor kunnen krijgen, maar ik gun het deze jongen”, zegt Jetse Vos.

Nadat de autohandelaar uit Veen het iconische bootje woensdag online zette, stroomden de reacties binnen. “Ik heb wel twintig mailtjes gehad en ook nog een heleboel telefoontjes”, zegt Jetse. Maar één beller bleef hem in het bijzonder bij. “Een serieuze liefhebber die altijd Efteling-dingetjes heeft verzameld, zocht dit bootje al jaren. Maar hij viste al acht keer achter het net. Hij lag ziek op bed en er was nog een ding in zijn leven wat hij wilde: die boot hebben.”

"Je moet toch dromen hebben."