Ernstig ziek maar je wilt nog een keer vliegen: dit moet je weten

Je bent ernstig of terminaal ziek, maar je wilt nog één keer vliegen. Zoals Kitty Trepels uit Uden die op het Spaanse eiland Menorca afscheid wilde nemen van vrienden die daar wonen. Kitty kwam echter niet verder dan Schiphol. De piloot van Transavia vroeg haar om een schriftelijke verklaring dat ze fit genoeg was om te vliegen en die had ze niet. Maar hoe kom je aan zo'n verklaring en mag je dan altijd mee?

Veel luchtvaartmaatschappijen eisen een zogenoemde Fit-to-fly (FTF)-verklaring of medische verklaring verplicht voor zieke, gewonde of bijvoorbeeld zwangere reizigers. Check dit daarom goed in de voorwaarden van je luchtvaartmaatschappij wanneer je gaat vliegen. Zonder zo'n verklaring loop je volgens Eurocross Assistance namelijk het risico dat je wordt geweigerd op een vlucht.

Zeker bij zichtbare verwondingen of als je wordt begeleid tijdens je reis, is de kans groot dat grondpersoneel bij het inchecken om de verklaring vraagt, zo legt de organisatie voor medische- en reishulpverlening uit.

Onafhankelijke arts

Maar hoe kom je aan zo'n medische verklaring dat je fit genoeg bent om te vliegen? Niet via je eigen huisarts of behandelend arts, benadrukt artsenfederatie KNMG. Dan kan er namelijk een belangenconflict ontstaan. Een medische verklaring mag daarom alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts.

Piloot is eindverantwoordelijk

Mag je met een FTF-verklaring altijd mee aan boord van een vliegtuig? Of kan een piloot je ook dan nog weigeren? Dat laatste is het geval, zo laat Daan Zwart namens de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers weten.

"De gezagvoerder is verantwoordelijk voor de veiligheid van het vliegtuig, de crew en alle passagiers", legt hij uit. "In het geval van een zieke passagier maakt de gezagvoerder de afweging of iemand fit genoeg is om de omstandigheden van de vlucht te doorstaan. Als daar twijfel over is en de gezagvoerder niet overtuigd is van de veiligheid van een passagier, kan de gezagvoerder besluiten iemand niet mee te nemen."

Wanneer je een FTF-verklaring kunt laten zien, kan dat volgens Zwart zeker helpen. Maar de eindverantwoordelijkheid ligt volgens hem altijd bij de gezagvoerder.

