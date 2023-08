Terminaal zieke Kitty wil nog één keer op vakantie maar piloot weigert haar

De 60-jarige Kitty Trepels uit Uden zit gefrustreerd thuis. Ze had eigenlijk op vakantie moeten zijn, haar laatste vakantie ooit. Want Kitty is terminaal ziek en wilde op het Spaanse eiland Menorca afscheid nemen van vrienden die daar wonen. Maar de piloot van Transavia vond dat ze er ziek en broos uitzag en weigerde haar mee te nemen.

“Ik had op Menorca moeten zijn, in een mooi appartement bij mijn vrienden daar”, begint Kitty. Ze moet af en toe moeite doen om haar tranen te bedwingen. “Ik krijg geen verklaring waarom de piloot mij niet mee wilde nemen.“

"Omdat het twee uur ’s nachts was zat ik wat vermoeid in de rolstoel.”

In 2010 werd bij Kitty borstkanker ontdekt. “Ik heb ondertussen 230 chemokuren gehad. De kanker is door mijn hele lichaam uitgezaaid.” Maar Kitty wil niet ziek thuis blijven zitten. Ze schrijft boeken, maakt een theatervoorstelling en wil genieten van leuke vakanties. “In 2016 zeiden ze dat ik nog drie tot vijf jaar te leven had. Ik heb alle behandelingen geaccepteerd en ik ben er nog. Ik zit echt in de reserve van mijn leven.” Kitty doet een dag voor haar reis een medische keuring in het ziekenhuis om zeker te zijn dat ze fit genoeg is. Alles is oké. En dus vertrekt ze samen met haar zus Sandra naar de luchthaven. In de nacht van maandag op dinsdag komen ze aan op Schiphol.

"Als ik op een stoel had gezeten was er niks aan de hand geweest."

“Omdat ik kanker heb, vraag ik altijd een rolstoel en een personal assistent aan." De helpende hand van het vliegveld vindt dat ze er vermoeid uitziet en vraagt aan Kitty of ze medische hulp nodig heeft, maar ze geeft aan dat alles goed gaat. “Iedereen op de luchthaven lag te suffen, het was inmiddels half vijf in de nacht.” Als ze klaar is om aan boord te gaan komen er plots drie stewardessen en een piloot haar kant op. "Ze zeggen dat ik niet mag vliegen omdat ik geen fitte indruk maak. Het is de combinatie dat ik met mijn handen in het haar wat weg zat te suffen én de rolstoel. Als ik op een stoel had gezeten, was er niks aan de hand geweest”, vertelt Kitty. “Ik voelde me niet ziek, ik was gewoon moe omdat het midden in de nacht was.” Sandra legt aan de piloot uit dat de vakantie heel belangrijk is, maar de piloot heeft daar geen boodschap aan. Ook bellen ze nog met het ziekenhuis. Een verpleegkundige geeft aan dat Kitty prima kan vliegen. “Maar de piloot wilde een schriftelijke verklaring.” En dus vertrekt het vliegtuig zonder Kitty en Sandra.

"We begrijpen dat het voor deze passagier geen fijne ervaring is geweest.”