Albert Verlinde heeft het te druk met theater en stopt als VVD-raadslid

Albert Verlinde stopt als raadslid voor de VVD in Vught. Dat heeft hij de burgemeester van Vught donderdag laten weten. De BN’er uit Den Bosch stond in 2020 als lijstduwer op de lijst en kreeg toen zoveel voorkeurstemmen dat hij besloot om ook daadwerkelijk in de gemeenteraad plaats te nemen. Hij had dat graag tot het einde uitgezeten, maar kan het niet langer combineren met zijn werk als theaterproducent.

“Ik had helemaal niet verwacht dat ik gekozen zou worden tot raadslid. Daarna ben ik ruim 2,5 jaar met plezier en enthousiasme woordvoerder Wonen en Cultuur van de VVD-fractie geweest”, zegt Verlinde. “Ik was graag tot de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gebleven. Maar het afgelopen jaar is mijn werk als theaterproducent zo druk geworden, dat het niet meer te combineren valt.” Albert Verlinde was tijdens zijn periode als raadslid ook vicefractievoorzitter. Ook zat hij aand onderhandelingstafel tijdens de laatste coalitiebesprekingen. Hij kijkt naar eigen zeggen terug op een 'prachtige periode'. De partij vindt het spijtig dat Verlinde de Vughtse politiek gaat verlaten. “Albert heeft zich enorm ingespannen. Hij was een graag gezien raadslid in onze gemeente”, zegt fractievoorzitter Nathalie Pullens-Robeerst. “Wij gaan hem missen. Niet alleen vanwege zijn kennis en kunde, maar zeker ook vanwege zijn aanstekelijke enthousiasme.” Albert Verlinde neemt op 21 september afscheid van de Vughtse gemeenteraad. Michel Freund volgt hem op als VVD-raadslid. LEES OOK: Albert Verlinde wordt gemeenteraadslid in Vught: lijstduwer kreeg meer dan 400 stemmen