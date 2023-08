Man (24) zit vast voor kindermisbruik, was oppas in 11 gezinnen

Een 24-jarige man uit Schagen (Noord-Holland) wordt verdacht van kindermisbruik. Hij was oppas bij ten minste elf gezinnen met baby's en peuters in onder meer Breda, Den Bosch en Tilburg. Hij zou in zeker één gezin ontuchtige handelingen hebben uitgevoerd en daar beelden van hebben gemaakt, zo melden de politie en het Openbaar Ministerie aan het ANP.

Het onderzoek naar de verdachte kwam aan het rollen nadat iemand melding deed van verdacht gedrag van de 24-jarige. Het gaat hier niet om een melding vanuit een van de gezinnen.

De verdachte bood zich vier jaar lang, tussen 2019 en eind mei 2023, aan via Marktplaats. Volgens politie en justitie had hij een 'aantrekkelijk tarief' en wekte hij vermoedelijk vertrouwen bij de ouders door foto’s waarop hij te zien was in een politie-uniform. De politie benadrukt dat hij daar nooit in dienst is geweest. Hij is gefotografeerd in het uniform doordat hij de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) volgde en mocht meekijken bij het politievak.

De man werd in mei opgepakt. Tijdens een huiszoeking zijn daarna gegevensdragers in beslag genomen. Hierbij werd een hond ingezet die getraind is op het vinden van bijvoorbeeld USB-sticks. Specialisten vonden hierop beelden van kindermisbruik bij een van de oppasgezinnen van de verdachte. Er stond ook kinderporno en dierenporno op de gegevensdragers.

Gezinnen uit heel Nederland

Gezinnen bij wie de man heeft opgepast zijn deze week geïnformeerd. De gezinnen komen uit de gemeenten Breda, Den Bosch, Tilburg, Molenlanden, Den Haag, Zoeterwoude, Hollands Kroon, Dijk en Waard, Zaanstad, Overbetuwe en Nieuwegein.

In het onderzoek is ook een tweede verdachte opgepakt. Het gaat om een 38-jarige man uit Alkmaar. De hoofdverdachte zou hem de zelfgemaakte beelden hebben gestuurd van het kindermisbruik.

De man uit Schagen moet op 4 september voor de rechter verschijnen. De tweede verdachte stond op 21 augustus voor de rechter. Deze zitting was achter gesloten deuren. De rechtbank heeft besloten dat deze man langer vast blijft zitten. De advocaten van zowel de 24-jarige als de 38-jarige hebben laten weten nu niet inhoudelijk te willen reageren.