Agent met bierglas in zijn gezicht geslagen: 240 uur taakstraf

Een 38-jarige Tilburger heeft een agent met gebalde vuist met daarin een bierglas tegen het hoofd geslagen. Dit gebeurde op 12 augustus in het Tilburgse uitgaanscentrum. Het leverde hem een taakstraf van 240 uur op. De politierechter in Breda legde de man ook een gevangenisstraf op van dertien dagen, maar die heeft hij in voorarrest al uitgezeten.

De agent die gewond raakte aan zijn gezicht, was die avond met collega’s naar een café aan de Paleisring in Tilburg gegaan. Een man zou daar een andere bezoeker hebben mishandeld. Toen de agenten de vechtersbaas aanspraken, sloeg hij een van hen tegen het hoofd. Het slachtoffer liep een hoofdwond op die in het ziekenhuis gehecht moest worden. Ook een andere agent kreeg bij het opstootje in het Tilburgse uitgaanscentrum een klap op het hoofd. De Tilburger werd aangehouden en had behoorlijk gedronken. De man zat vast tot de zitting donderdagochtend bij de politierechter in Breda. Die rechter besloot dat de man vrijgelaten moet worden, maar gaf hem wel de maximale taakstraf van 240 uur. De man kreeg ook een voorwaardelijke celstraf. Hij moet een maand de cel in als hij de komende twee jaar weer de fout ingaat.