Mandy wordt opgelicht door nepbankmedewerkers en raakt 28.000 euro kwijt

Mandy (40) uit Helmond is woensdag bestolen van 28.000 euro. Ze werd gebeld door iemand die zich voordeed als een medewerker van haar bank Knab. Via een WhatsApp stuurde hij een link en kreeg haar zover dat ze betaalde. “Achteraf voel je je heel dom. Ik ben juist altijd bedachtzaam en secuur. Ik was echt in de veronderstelling dat ik met iemand van de bank sprak.”

Danique Pals Geschreven door

Mandy werkt als zelfstandig verloskundige. Dinsdag kreeg ze een mail die van de Kamer van Koophandel (KvK) leek te komen, waarin naar haar gegevens werd gevraagd. “De mail leek sprekend op de website van de KvK. Ik vulde mijn naam en telefoonnummer in, maar daarna vroegen ze om mijn bankgegevens. Dat vertrouwde ik niet, dus ik heb de mail niet teruggestuurd maar afgesloten.” De volgende dag werd Mandy gebeld door iemand die zei dat hij van Knab was. Die man moet dus op een of andere manier hebben geweten dat ze bij Knab zat. “De man vertelde dat er verdachte handelingen werden uitgevoerd via mijn bankaccount. Iemand met een iPhone vanuit België probeerde in te loggen op mijn rekening, terwijl ik een Samsung heb en in Nederland woon. Het klonk geloofwaardig.”

“Ik voelde ergens wel nattigheid.”

De man aan de telefoon wilde het gesprek uit veiligheidsredenen voortzetten via een WhatsApp. De man chatte daar onder de naam Support Knab. “Via WhatsApp kreeg ik een link waar ik op moest klikken. Het zag er betrouwbaar uit, maar ik voelde ergens wel nattigheid.” Ondertussen zocht Mandy contact met Knab om te controleren of ze echt met iemand van haar bank te maken had. Tot haar grote frustratie lukte dit niet. “Steeds als ik de bank probeerde te bellen, werd ik gebeld door mensen die zich voordeden als bankmedewerker, waardoor het niet lukte om zelf iemand van Knab te bereiken.” Ondertussen bleef de man via WhatsApp op Mandy inpraten. Uiteindelijk besloot ze op de link te klikken. Er stonden voor diezelfde middag namelijk drie betalingen ingepland. Deze betalingen moesten geblokkeerd worden omdat ze anders onderschept zouden worden door oplichters in België. “Ik moest de betalingen blokkeren. Dat moest volgens die man door op de link te klikken en de bedragen nog een keer te betalen. Als je op hetzelfde tijdstip twee keer hetzelfde bedrag overmaakt, zouden volgens hem alle betalingen worden geblokkeerd.”

“28.000 euro is voor mij een jaarinkomen, waar ik hard voor heb gewerkt.”