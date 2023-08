24 uur racen op een Solex: 'Niet gemaakt om het zo lang vol te houden'

Mari de Wit uit Loosbroek is de enige die alle 24-uurs Solexraces heeft meegedaan (foto: Jos Verkuijlen). Met deze solex hoopt Mari's team te winnen (foto: Jos Verkuijlen). Volgende 1/2 Mari de Wit uit Loosbroek is de enige die alle 24-uurs Solexraces heeft meegedaan (foto: Jos Verkuijlen).

Al vijftien jaar is in Heeswijk-Dinther de 24-uurs Solexrace. Mari de Wit uit Loosbroek is de enige die alle keren heeft meegedaan. Twee keer reed hij zelf. Daarna werd hij monteur en maakte zelf solexen klaar voor de race. “Het is echt een virus.”

Buiten in zijn tuin staat de Solex waar het dit jaar mee moet gebeuren. Mari is een hele tijd bezig geweest om hem helemaal op orde te maken. Intussen is de perfecte Solex voor de race bouwen een hele wetenschap waar hij het hele jaar zoet mee is. “Een Solex is helemaal niet gemaakt om het 24 uur vol te houden”, zegt Mari. “Het frame breekt dan gewoon.” En daarom is de solex helemaal aangepast. Het frame is bijvoorbeeld helemaal verstevigd. “Het is steeds professioneler geworden.”

"We rijden niet meer lek."

De 24 uurs Solexrace begon in 2007. “We reden al toertochten. Maar dat kon wel spannender. Een lokale kroegbaas kwam met het idee om een 24-uurs race te doen.” Het eerste jaar deden er 17 teams mee. Wim reed ook. “Maar aan het eind van de wedstrijd was er van die Solex niks meer van over.” En zo is het vaker gebeurt dat de Solex tijdens de wedstrijd kapot ging. "Vorig jaar nog", vertelt hij. "Toen was de steun waarmee de motor aan het frame afgebroken." Van daaruit is Mari jaar na jaar bezig om zijn Solex nog beter te maken. Hij wijst bijvoorbeeld naar een rek met setjes wielen. “Er zitten twee binnenbanden in. Ik heb ze zo aangepast dat we niet meer lek rijden.” Een ding blijft wel altijd hetzelfde. De motor en uitlaat moeten zo origineel mogelijk blijven.

"Het geheim is heel houden."