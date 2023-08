112-nieuws: man gered van geluidswal Best • auto vat vlam in Boxtel

00.47

Een man is gisteravond met behulp van een hoogwerker van de metershoge geluidswal langs de A2 bij Best gehaald. Waarom de man daarop was geklommen, is onduidelijk. De brandweer heeft de man in veiligheid gebracht. Vanwege de reddingsactie werden enige tijd twee rijstroken van de A2 richting Eindhoven afgesloten.