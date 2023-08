112-nieuws: ondergelopen straten • boom op het spoor na windvlaag

11.50

Op sommige plekken in het midden en oosten van onze provincie vallen vrijdagochtend enkele stevige buien. Dat zorgt onder meer in Oisterwijk en Den Bosch voor ondergelopen straten en omgewaaide bomen. Tussen Tilburg en Den Bosch rijden geen treinen omdat er bij Vught een boom op beide sporen is gevallen. Medewerkers van ProRail zijn bezig om de bovenleidingen te repareren.

In Den Bosch heeft het noodweer flink huisgehouden. 112-fotograaf Bart Meesters sprak van een 'oorlogsgebied'. In enkele straten liggen omgewaaide bomen en afgewaaide takken. Bij enkele huizen liepen de kelders onder water. Een tandartspraktijk in Den Bosch kampt met een forse lekkage waardoor het regenwater door het dak in de praktijk stroomt.