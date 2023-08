Noodweer teistert regio: ondergelopen straten en omgewaaide bomen

Op sommige plekken in het midden en oosten van onze provincie zijn vrijdagochtend enkele stevige buien gevallen . Dat zorgde onder meer in Oisterwijk en Den Bosch voor ondergelopen straten en omgewaaide bomen.

De brandweer is bezig met het opruimen van de schade die is aangericht in Brabant door de hevige regenval en windstoten. Het gaat dan om omgewaaide bomen en losse takken, ook liepen straten en kelders vol water

'Oorlogsgebied'

In Den Bosch en Vught heeft het noodweer flink huisgehouden. 112-fotograaf Bart Meesters sprak van een 'oorlogsgebied'. In enkele straten liggen omgewaaide bomen en afgewaaide takken. De brandweer is bezig met het opruimen van de takken en bomen op de weg.. Door omvallende bomen in Vught zijn volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio meerdere auto's beschadigd geraakt.

De woordvoerder laat ook weten dat in Den Bosch de plafondplaten bij twee huizen los zijn komen te zitten. Ook stonden er volgens de gemeente Den Bosch veel straten blank. "De regen zal in de grond trekken en verdwijnt ook via de put. Heb geduld, dit is overmacht van Moeder Natuur", aldus de gemeente op X, voorheen Twitter.