Oscar ziet designerdrugs steeds slechter worden: 'Zit zelfs rattengif in'

Steeds vaker raken mensen vergiftigd door zogenoemde designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Waren het er tien jaar terug nog een paar handenvol, liep die teller vorig jaar op tot 555. Logisch, vindt Oscar Spierings (40) uit Den Bosch, die zelf jarenlang geld verdiende als smartdrugsbaas. "Die makers interesseert het geen zak of ze rattengif verkopen."

Al in zijn tienerjaren ontdekte Oscar hoe lucratief de handel in verdovende middelen kan zijn. Op het internaat waar hij zat, verkocht hij zijn ADHD-pillen aan oudere schoolgenootjes. Later runde hij in Portugal een grootschalige handel in designerdrugs. Dat zijn verdovende middelen, die lijken op bekende drugs, maar nét iets anders worden gemaakt met middelen die nog niet verboden zijn. Het leverde de Bosschenaar de titel 'Master of Legal Drugs' op.

"Ze hebben geen enkel moreel besef meer."

Inmiddels is hij al wat jaren uit het circuit gestapt. En ziet hij met lede ogen aan hoe zijn opvolgers het nu aanpakken. "Dat het aantal vergiftigingen stijgt, komt deels doordat het simpelweg meer wordt gebruikt. Zeker op plekken waar je minder makkelijk aan 'normale' drugs komt. In Amsterdam heb je nog eerder een zakje coke dan een pizza, maar in landelijk gebied is dat anders." Toch ligt het volgens hem voor een nog groter deel aan hoe die designerdrugs nu worden gemaakt. "In mijn tijd gebruikten we spullen die ooit waren bedoeld voor de medische wereld. Met weinig risico, maar groot effect." Hoe anders is dat nu, volgens Oscar. "Steeds als de overheid zo'n middel verbiedt, gaan makers weer op zoek naar een vervanger. Maar daardoor kom je bij steeds slechter spul. Zo heb je bij een bepaalde stof zelfs rattengif nodig. Plus, het wordt tegenwoordig in schuurtjes in elkaar geknutseld. Mijn generatie testte alles nog zelf, maar dat gebeurt nu niet meer. Ze hebben geen enkel moreel besef meer."

"Het is en blijf een giftig middel."