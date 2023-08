Marcel misbruikte zijn stiefzoon (11) en stuurde porno naar kinderen

Marcel W. (56) uit Breda heeft jarenlang misbruik gepleegd met jonge jongens, onder wie zijn eigen stiefzoon (11). Zijn slachtoffers waren in totaal minstens zes jongens tussen de 11 en 15 jaar oud. Naast het seksueel misbruik en ontucht wordt hij ook verdacht van het sturen van naaktfoto's naar kinderen en het bezitten en verspreiden van kinderporno. Marcel bekende vrijdag in de rechtbank schuld aan de meeste verdenkingen. "Ik vind het supererg wat er is gebeurd", zei hij.

Marcel zei vrijdag in de rechtbank dat hij een seksuele voorkeur heeft voor jongens tussen de 13 en 16 jaar oud. Tussen 2003 en 2005 en tussen 2020 en 2022 heeft hij zich aan een aantal jonge jongens vergrepen.

De ouders van een aantal slachtoffers waren aanwezig in de rechtszaal en hoorden de verdenkingen en antwoorden van de verdachte in tranen aan.

Misbruik stiefzoon

Tussen 2003 en 2005 heeft Marcel W. zijn stiefzoon seksueel misbruikt. Die was 11 toen het misbruik begon. Marcel woonde vanaf 2004 bij de jongen en zijn moeder in huis. Hij zegt wekelijks met zijn stiefzoon te hebben gezoend. Maar ze hebben elkaar ook afgetrokken, Marcel bevredigde zijn stiefzoon oraal en dwong de jongen om hem te penetreren. In ruil daarvoor gaf Marcel hem regelmatig cadeautjes.

Tegen de rechter vertelde Marcel dat hij zich soms moest inhouden om niet verder te gaan met zijn stiefzoon. "Ik heb wel eens zitten huilen omdat ik niet wist wat ik ermee moest, met mijn eigen fantasieën en behoeftes", zei Marcel. Op de vraag van de rechter waarom hij geen hulp zocht, zei hij: "Dat durfde ik niet, schaamde me heel erg."

Zijn stiefzoon laat in de rechtbank een slachtofferverklaring voorlezen: "Ik heb een enorme klap gehad van wat jij me hebt aangedaan, met PTSS en woedeaanvallen als gevolg. Je hebt me een veilig huis en goede band met mijn moeder ontnomen. We zijn door een hel gegaan en dat gaan we nu nog."

Contact over treinen

Marcel geeft vrijdag ook toe dat hij tussen 2016 en 2022 kinderporno had. Hij stuurde pornografische foto's en filmpjes naar meerdere jongens en hij vroeg ze om naaktfoto's. Ook stuurde hij berichtjes naar kinderen waarin hij zei wat voor seksuele handelingen hij met ze wilde doen.

Hij kwam met slachtoffers in contact via de gezamenlijke hobby om treinen te bekijken, treinspotten heet dat. In groeps-chats op WhatsApp deed hij zich voor als 15-jarige jongen. Marcel vertelde dat treinspotten echt een hobby van hem is, maar gaf ook toe dat het een middel was om minderjarige jongens te ontmoeten.

Zo sprak hij met een 13-jarige jongen af. Op station Lage Zwaluwe en in de trein zou hij over het been van de jongen hebben gewreven, op zijn geslachtsdeel hebben getikt en het kind op zijn voorhoofd hebben gekust. De verdachte ontkent dit.

Met een jongen van 11 sprak hij via WhatsApp af om treinen te bekijken en daarna in de wc van de trein seks te hebben. Omdat het kind in de trein buikpijn kreeg en naar huis ging, is dit uiteindelijk niet gebeurd. Marcel en de jongen stuurden daarna naaktfoto's en video's naar elkaar.

Daarnaast sprak hij af met een 14-jarige jongen in een hotelkamer. Marcel zei vrijdag dat ze in de hotelkamer alleen hadden gekust, maar in een eerdere verklaring had hij gezegd dat ze ook aan elkaars geslachtsdeel hadden gezeten.

Tbs met dwangverpleging

Volgens deskundigen heeft Marcel een pedofiele stoornis en is hij zwakbegaafd. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 6 jaar en tbs met dwangverpleging. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.