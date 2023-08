Aziatische hoornaar moordt bijen uit: 'Het is echt een ramp'

Aziatische hoornaars teisteren de bijenvereniging in Bladel. Imker Jo Walen ziet dat zijn bijen aangevallen worden door de hoornaar. “Hij pakt een bij, haalt de vleugels en de poten eraf en eet ‘m dan op.” Walen heeft een paar straten van zijn huis een enorm nest gevonden en dat moet volgens hem zo snel mogelijk weg. “Als we ze nu niet aanpakken hebben we over een paar jaar een heel groot probleem.”

Jo Walen is al ruim veertig jaar imker. “Het is echt van vader op zoon gegaan, ik ben de zevende generatie die bijen heeft.” Trots laat hij zijn bijenkasten zien als hij plots een Aziatische hoornaar op jacht ziet. “Hij hangt voor de bijenkasten en wacht tot er een bij terug naar de kast vliegt. Hij probeert een bij te pakken met zijn poten en neemt 'm dan mee.”

De Aziatische hoornaar komt uit Zuidoost-Azië. In 2004 kwam deze hoornaar via een vrachtschip met Chinees aardewerk naar Frankrijk. Dertien jaar later was het diertje ook in Brabant, in Raamsdonk werd de eerste gezien. De Aziatische hoornaar is schadelijk voor honingbijen, hommels en andere bestuivende insecten.

“Ze moorden de bijen uit”, zegt Walen. “Omdat ze hier niet thuishoren hebben ze hier geen vijanden en breiden ze zich enorm snel uit.” De imker vertelt dat een nest met Aziatische hoornaar zo’n 150 koninginnen heeft, de schatting is dat een derde de winter overleeft. “Als we er niks aan zouden doen zou één nest nu in Bladel, vijftig nesten volgend jaar kunnen zijn.”

“Als we dat laten gebeuren worden binnen een paar jaar onze bestuivers uitgeroeid”, gaat de Walen verder. “Over een paar jaar krijgt de Aziatische hoornaar de overhand en dan wankelt ons hele ecosysteem. Het gevolg is dat we dan een lagere opbrengst van gewassen hebben.”