‘Het leek alsof de wereld verging’ tijdens het noodweer in Vught

Waar het op sommige plekken in Vught amper regende vrijdagochtend, leek het in de buurt Vijverhof alsof er een wervelwind voorbij kwam. Buurtbewoners schrokken flink van het plaatselijke noodweer. “Het was doodeng.”

Op meerdere plekken in de provincie zijn op vrijdag stevige buien gevallen. In Vught ging dat niet zonder slag of stoot. Elke Huis woont aan het Wildpad in de Vijverhof en ze is er nog steeds van aan het bijkomen. “Ik stond boven te strijken toen het ineens heel donker werd. Je hoorde een rollend geluid en toen kwam het als een gordijn naar beneden. Ik kon de overkant van de straat niet eens zien”, vertelt ze.

Toen Elke naar beneden ging, zag ze de ruiten van de woonkamer trillen. “Ik was bang dus ik ging naar de keuken. Vanuit de keuken zag ik dat er een boom was omgevallen. Ik dacht eerst dat de boom op ons huis gevallen was, maar gelukkig lag hij er net naast. Het was doodeng. Het was echt of de wereld verging.”

Toen na een paar minuten de hevige onweersbui minder werd, ging Elke buiten kijken. De hele straat stond blank, maar gelukkig had ze geen schade aan haar auto of huis.

Iets verderop in de straat staat ook buurtbewoner Shirley van den Heuvel nog met vol verbazing om zich heen te kijken. “Het werd ineens heel wild. Het was een soort wervelwind door een gedeelte van Vught. Je zag enorme takken voorbij vliegen. Het duurde nog geen drie minuten, maar ik ben heel erg geschrokken en ik zat vol adrenaline.”

LEES OOK: Noodweer teistert regio: ondergelopen straten en omgewaaide bomen