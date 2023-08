Vrachtwagenchauffeur ernstig verbrand bij akelig bedrijfsongeval in Spanje

Een vrachtwagenchauffeur uit Oss (60) is woensdagavond ernstig gewond geraakt bij een akelig bedrijfsongeval in Spanje. De man kreeg tijdens het lossen van zijn wagen gloeiendhete pek over zich heen. Hij zou daar ernstige brandwonden aan over hebben gehouden.

Het ongeluk gebeurde even voor half acht bij Oleofat op het industrieterrein La Serna in Tudela. Volgens Spaanse media verwerkt en beheert het bedrijf olieafval en heeft de man de pek uit zijn eigen tankwagen over zich heen gekregen. Pek is een heel erg stroperige vloeistof die overblijft bij de productie van teer.

Brandwondenafdeling

Het slachtoffer is eerst naar het lokale ziekenhuis in Tudela vervoerd, maar werd vervolgens naar het universitair Ziekenhuis Miquel Servet in Zaragoza gebracht. Daar is een gespecialiseerde brandwondenafdeling.

Volgens het BD wordt de man daar kunstmatig in slaap gehouden, maar zou hij niet in levensgevaar zijn. De stroperige vloeistof die de man over zich heen kreeg, zou een temperatuur van 90 graden hebben gehad. Hij kwam een lading brengen en ook meteen ophalen.

Meerdere gewonden

De chauffeur was niet de enige die gewond raakte. Ook een machinist en medewerker van het Spaanse verwerkingsbedrijf werden door de hete pek geraakt die ontsnapte uit het werkluik bovenop de wagen. De man uit Oss was er het slechtst aan toe.

Het slachtoffer uit Oss zou ruime ervaring hebben met het transport van chemicaliën. De Spaanse politie doet onderzoek naar de oorzaak van het bedrijfsongeval.