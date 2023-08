112-nieuws: loods in brand • auto rijdt vanuit inrit recht op een boom

19.10

In het buitengebied van het Belgische Baarle Hertog staat een grote loods in brand. Het pand ligt precies op de grens van Baarle Hertog en het Brabantse Baarle Nassau.

Iets voor half zeven is de brand gemeld bij de hulpdiensten. Op het dak van de loods ligt asbest, zo meldt een woordvoerder van de brandweer Midden- en West-Brabant. De brandweer van Chaam en Baarle Nassau is ter plaatse voor bluswerkzaamheden. Ook de Belgische brandweer is aanwezig.

Het is nog niet duidelijk of er asbest in de omgeving terecht is gekomen. In de loods zouden tractoren staan.