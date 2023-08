Zus van bewoonster van beschoten huis: 'Dit komt wel binnen'

Een bewoonster van de Korenaar in Den Bosch hoorde vrijdagnacht drie schoten. “Ik hoorde pof, pof, pof. Maar er wordt hier veel vuurwerk afgestoken, dus ik keek er niet echt van op”, zegt ze zaterdagmorgen tegen Omroep Brabant.

Een huis aan de Korenaar werd vrijdagnacht rond een uur beschoten. In het raam zijn drie kogelgaten te zien. De buurtbewoonster die de schoten hoorde, keek uit het raam omdat ze wilde weten wat er aan de hand was. “Eerst zag ik niemand. Maar even later zag ik dat iemand de weg overstak. Diegene liep een beetje in elkaar gedoken en had een rode joggingbroek aan en vest met capuchon op.”

Het gezin dat in het huis woont is op dit moment op vakantie in Marokko. Een zus van de bewoonster van het huis laat weten dat ze telefonisch contact heeft gehad met de familie daar. Volgens haar is het een doodgewoon gezin zonder problemen. De zoon zou overigens niet mee op vakantie zijn. “Dan kom je hier aan en zie je die kogelgaten in het raam. Ja, dat voel je wel. Dat komt wel binnen. Stel je voor dat ze wel thuis waren”, vertelt ze tegen onze verslaggever.

Twee andere buurtbewoners kijken niet zo op van de beschieting, zonder daar verder meer over te willen zeggen. De bewoonster die de schoten vrijdagnacht hoorde laat verder nog weten: “De Hambaken staat niet bekend als beste wijk. Maar dit is de eerste keer in de 28 jaar dat ik hier woon dat ik dit meemaak.”

Er was vrijdagnacht niemand thuis toen het huis onder vuur werd genomen. De politie laat zaterdagmorgen weten dat er mogelijk een kleine, donkere auto is weggereden in de richting van het Klokkediep. Er zou ook een man met een petje zijn weggerend richting de Rozenelf. De forensische opsporing is zaterdag druk bezig met onderzoek in en rondom het huis.

Beelden van het onderzoek na de beschieting: