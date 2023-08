Raadslid Aafje kan geen woning vinden en geeft daarom haar zetel op

Gemeenteraadslid Aafje Roks (24) uit Valkenswaard vertrekt vrijdag uit de raad omdat ze geen huurwoning kan vinden in haar woonplaats. De krapte op de woningmarkt raakt nu ook jonge politici. Ook met de contacten van Aafje, die voor de partij VOTE in de gemeenteraad zit met een eigen wethouder, is het haar niet gelukt om daar een betaalbare woning te vinden. Vanaf vrijdag is ze geen Valkenswaardse meer maar Eindhovense.

Aafje kondigde een maand of drie geleden binnen haar partij VOTE aan dat ze ook buiten Valkenswaard op zoek ging naar een woning buiten de gemeentegrenzen. "Dat was voor iedereen even slikken ondanks dat we goede vervangers hebben klaarstaan. Ik had het liefst in Valkenswaard iets gevonden maar blijkbaar is de woningmarkt voor starters hier erg lastig."

"Ik sta al 6 jaar ingeschreven bij de woningbouwvereniging zonder resultaat Sinds een kleine 5 maanden zoek ik ook op huizensite Funda buiten de gemeentegrenzen. Nu heb ik eindelijk beet, maar wel in Eindhoven. Vanaf vrijdag sta ik daar ingeschreven en de regels schrijven dan voor dat ik niet langer in Valkenswaard in de gemeenteraad kan zitten."

Nu waren de woonwensen van Aafje niet buitensporig waardoor het spaak liep in haar geboorteplaats Valkenswaard. "Ik zocht een appartement van minimaal 50 vierkante meter en een maximale huur van 1300 euro exclusief gas ,water en licht. Dat hebben we uiteindelijk gevonden in Eindhoven. Daar nemen we per 1 september onze intrek in een appartement van 55 vierkante meter en 1250 euro huur. Ook hier waren veel gegadigden voor en we hebben echt geluk gehad."

Het huurcontract in Eindhoven is voor een jaar. Aafje wil heel graag terug naar Valkenswaard. "Ik ben daar opgegroeid en ik voel me daar thuis. Mocht het lukken om over een jaar wel iets te vinden in mijn geboorteplaats, dan zie ik wel hoe de politieke vlag er dan bij hangt. Ik blijf meedenken met VOTE. Ik heb ook niet de ambitie om in de Eindhovense politiek actief te zijn."

Het is vooralsnog niet gelukt een reactie van de Valkenswaardse wethouder 'Wonen' te krijgen over het tekort aan woningen voor starters in Valkenswaard.