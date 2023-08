Hockeysters winnen ook EK en blijven grossieren in prijzen

De Nederlandse hockeysters hebben met Frédérique Matla uit Valkenswaard en Pien Sanders uit Udenhout voor de vierde keer op rij de Europese titel veroverd. De regerend olympisch en wereldkampioen was in de finale ook te sterk voor België (3-1).

Oranje leidde na 5 minuten al met 2-0 en kwam daarna nauwelijks meer in de problemen in Mönchengladbach. Na die bliksemstart met treffers van Marijn Veen en Freeke Moes bleek België desalniettemin een taaiere tegenstander dan vooraf verwacht.

De Belgischen leken even terug te keren in de wedstrijd en drukten Oranje in fasen zelfs in de verdediging. Een eigen doelpunt kort voor rust bleek alsnog bepalend voor de uitslag.

Onverslaanbaar

Met Oranje en met HC 's-Hertogenbosch hebben Matla en Sanders alle prijzen al gewonnen. Het is sowieso geen verrassing dat deze selectie de afgelopen jaren nagenoeg onverslaanbaar is gebleken.

Ze grossieren in prijzen en mogen zich al sinds 2014 wereldkampioen noemen. De ploeg van bondscoach Paul van Ass domineerde ook de Europese titelstrijd in Duitsland en legde Engeland in de halve eindstrijd op de pijnbank (7-0).

Als Europees kampioen is Nederland automatisch geplaatst voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs.

