Pubers in de winkelstraten want nieuw schooljaar betekent nieuwe spullen

De scholen gaan weer beginnen. En dus doen veel scholieren dit weekend nog snel even de laatste inkopen. Pennen, rekenmachines, schriften en kaftpapier staan allemaal op de lijstjes. En de keuze is reuze. Maar tegenwoordig lijkt er steeds minder nodig te zijn. “Alles gaat steeds meer digitaal”, zegt de 12-jarige Silke uit Loosbroek.

Ze staat samen met haar moeder in de Hema in Eindhoven. Maandag gaat ze naar de brugklas. “Veel spullen heb ik al, maar ik moet nog een map, etui en schriften”, zegt ze. Op de lijst staat ook kaftpapier, maar aan één rol heeft ze volgens haar moeder genoeg. “Er valt niet veel meer te kaften. Twee, misschien drie leerboeken. En de rest staat op de laptop", zegt moeder Monique.

Ze zijn niet de enige in de winkel. Bij de schoolafdeling staat het vol met scholieren die nog niet alles in huis hebben. “Het is een kriem, zo druk”, zegt een andere moeder. Haar dochter Britt heeft nog wat spullen over van het jaar ervoor, dus veel is er gelukkig niet nodig. “Alleen een etui, lijmstift en een agenda”, zegt Britt. Vatbaar voor trends is ze niet. “Ik heb de simpelste agenda gepakt die ik kon vinden. Want hij gaat uiteindelijk toch kapot.”

Ze is een van de weinigen die nog een agenda op de lijst heeft staan. Op veel scholen werken ze tegenwoordig met een digitale agenda. “Het huiswerk komt nu allemaal online te staan”, zegt de 12-jarige Sem uit Nuenen. “Dat vind ik wel jammer, want vorig jaar in groep 8 had ik een leuke Max Verstappen-agenda”, zegt hij.

Guusje (13) en Lynn (14) vinden het wel prima, die digitale agenda. “Vorig jaar moest ik nog wel een papieren agenda aanschaffen, maar dat vond ik echt niet fijn”, zegt Guusje. “Ik vergat mijn huiswerk daarin op te schrijven en ik raakte hem altijd kwijt.”