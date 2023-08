112-nieuws: motorrijder krijgt reeks boetes • verwarde man valt van dak

22.10

In de Oude Martinetstraat in Deurne is iemand door een onderhandelingsteam van het dak van een appartementencomplex gehaald. Het slachtoffer was in de war vanwege de drukte die in het centrum was en kon hier niet mee overweg. Inmiddels is het slachtoffer nagekeken door het ambulancepersoneel en krijgt die hulp.